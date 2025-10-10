A Alemanha recebeu e venceu o Luxemburgo por 4-0 na terceira jornada do Grupo A de qualificação para o Mundial 2026, esta sexta-feira.

Os luxemburgueses tiveram Leandro Barreiro (Benfica) e Tomás de Sousa (Benfica B) no onze titular e viram a formação germânica chegar ao golo logo aos quatro minutos. Gnabry colocou a bola no fundo das redes de Moris, mas o lance foi anulado por mão na bola do jogador do Bayern de Munique.

No entanto, Raum (12m) marcou um grande livre pouco depois e abriu o marcador. A tarefa era complicada para o Luxemburgo e mais ficou depois de Carlson ter sido expulso. Na conversão de uma grande penalidade, Kimmich (21m) dilatou a vantagem no marcador.

No segundo tempo, Gnabry (48m) e Kimmich (50m) fecharam o resultado em 4-0 e garantiram a liderança partilhada com a Eslováquia e com a Irlanda do Norte, com seis pontos cada.

A formação britânica triunfou por 2-0 com um autogolo de Hrosovsky (18m) e Hume aos 81 minutos garantiu o triunfo da Irlanda do Norte.

No grupo B, a Suécia de Lagerbielke (Sp. Braga) e Gyökeres (ex-Sporting) - ambos titulares - continua a desiludir e foi novamente derrotada pela Suíça por 2-0.

Os golos surgiram apenas na segunda parte com Xhaka (65m), a abrir o marcador após uma conversão de uma grande penalidade. Já em cima do apito final, Manzambi (90+4m) fechou o resultado e deu a liderança isolada à Suíça que conta com nove pontos, mais oito que a Suécia, no último lugar.

Com quatro e dois pontos, respetivamente, estão o Kosovo e a Eslovénia que não foram além de um empate a zero.

O mesmo resultado obteve a seleção da Bélgica, de Debast (Sporting) e Lukebakio (Benfica) perante a formação da Macedónia do Norte. Debast foi titular e fez o jogo todo, Lukebakio não saiu do banco de suplentes.

A formação do Mediterrâneo comanda o grupo J de qualificação para o Mundial 2026 com 12 pontos, mais um que os belgas, no entanto, com um jogo a menos.

No outro jogo da noite deste grupo, o Cazaquistão goleou o Liechtenstein ao início da tarde por 4-0. Kenzhebek (26m) e Zaynutdinov (28m) faturaram para os cazaques na primeira parte, já Kenzhebek (59m) bisou na segunda e Kasym (81m) selou o triunfo.

O Cazaquistão está no quarto lugar, com seis pontos. Liechtenstein ainda não tem pontos. Pelo meio, País de Gales, que folgou nesta jornada, é terceiro com dez pontos e, tal como a Bélgica, menos um jogo disputado.