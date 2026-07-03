É mais uma «chicotada» pós-Mundial. A Federação Alemã de Futebol oficializou a saída de Julian Nagelsmann do comando da seleção, na sequência da eliminação no Campeonato do Mundo de 2026 diante do Parahuai.

Segundo o comunicado da DFB, a decisão foi tomada por unanimidade pelos órgãos dirigentes da federação, depois de o próprio Nagelsmann ter solicitado a rescisão do contrato numa reunião realizada na véspera, assumindo a responsabilidade pelo desempenho da equipa na competição.

«Nos últimos dias pensei muito e falei com pessoas próximas e com responsáveis da federação. Foi uma decisão muito difícil, mas a equipa merece a oportunidade de recomeçar sem este peso. O meu objetivo foi sempre o sucesso da seleção», afirmou o treinador.

Com a saída do selecionador, abandonam igualmente a equipa técnica os adjuntos Benjamin Glück e Benjamin Hübner.

A federação confirmou ainda que vai iniciar contactos com Jürgen Klopp, apontado como principal candidato ao cargo. De acordo com o comunicado, o antigo treinador do Liverpool já manifestou disponibilidade para assumir o comando da Mannschaft.