O árbitro australiano Shaun Evans está no centro de uma polémica no Mundial 2026, depois de ter realizado um gesto controverso na cabine do VAR durante a transmissão do encontro entre Alemanha e Curaçau. A situação levou mesmo o painel antidiscriminação Fare Network, parceiro da FIFA em matérias de combate à discriminação, a pedir a exclusão do oficial da competição.

As imagens mostraram Evans a fazer com a mão direita o símbolo «OK», com o polegar e o indicador unidos em círculo e os restantes dedos estendidos. Embora o gesto tenha tradicionalmente um significado inofensivo e seja também conhecido por surgir em brincadeiras infantis, foi apropriado por movimentos de extrema-direita na última década, passando a ser associado à expressão «White Power» («Poder Branco»).

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a Fare foi particularmente dura na análise do caso.

«O sentimento dos nossos especialistas é que o gesto usado é claramente um 'OK' invertido, usado como símbolo de ‘poder branco’ nos círculos de extrema-direita internacional», referiu a organização, acrescentando que «este árbitro não deve ter mais nenhum papel neste Mundial».

A FIFA confirmou ao jornal The Athletic estar ciente do incidente, mas, para já, recusou fazer mais comentários sobre o caso. Segundo vários relatos, a realização televisiva alterou entretanto o protocolo de apresentação das equipas de VAR nos jogos seguintes do Mundial, deixando de mostrar os árbitros a olhar diretamente para a câmara.