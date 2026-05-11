O lateral-direito do Benfica, Amar Dedic, está entre os 26 convocados pelo selecionador Sergej Barbarez para representar a Bósnia e Herzegovina no Mundial 2026. A lista foi divulgada esta segunda-feira, sendo a primeira seleção de 48 a confirmar a convocatória final.

Entre os convocados está Edin Dzeko, o melhor marcador da história da seleção da Bósnia, havendo nove atletas na lista de reservas: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Djakovac, Dario Saric, Amer Gojak e Haris Hajradinovic.

A Bósnia (que afastou a Itália na final do play-off europeu) participa pela segunda vez num Mundial, depois da presença em 2014. Integra o grupo B e tem como adversários Suíça, Qatar e Canadá.

A lista de convocados da Bósnia

Guarda-redes: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic.

Defesas: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic.

Médios: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic.

Avançados: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko.

RELACIONADOS
Mundial 2026: Alan Varela, Otamendi e Prestianni nos pré-convocados
Mundial 2026 terá três cerimónias de abertura, uma por cada país organizador
Mundial 2026: FIFA levanta castigo de Otamendi após expulsão