Dedic no Mundial 2026: Bósnia é a primeira seleção a confirmar lista
Lateral-direito do Benfica está entre os 26 convocados pelo selecionador Sergej Barbarez
O lateral-direito do Benfica, Amar Dedic, está entre os 26 convocados pelo selecionador Sergej Barbarez para representar a Bósnia e Herzegovina no Mundial 2026. A lista foi divulgada esta segunda-feira, sendo a primeira seleção de 48 a confirmar a convocatória final.
Entre os convocados está Edin Dzeko, o melhor marcador da história da seleção da Bósnia, havendo nove atletas na lista de reservas: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Djakovac, Dario Saric, Amer Gojak e Haris Hajradinovic.
A Bósnia (que afastou a Itália na final do play-off europeu) participa pela segunda vez num Mundial, depois da presença em 2014. Integra o grupo B e tem como adversários Suíça, Qatar e Canadá.
A lista de convocados da Bósnia
Guarda-redes: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic.
Defesas: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic.
Médios: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic.
Avançados: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko.