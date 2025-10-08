Angola viu, esta quarta-feira, o sonho de voltar a participar num Mundial de futebol cair por terra, após empatar 2-2 frente o Essuatíni, na penúltima jornada da fase de qualificação.

Os «Palancas Negras» integravam o grupo D, juntamente com Cabo Verde, Camarões, Líbia, Maurícias e Essuatíni. Neste momento, a qualificação direta para o Campeonato do Mundo discute-se entre Cabo Verde e os Camarões, que lutam pelo primeiro lugar. Ainda assim, o que terminar na segundo posição poderá apurar-se para o play-offs, caso esteja entre os quatro melhores segundos classificados do grupo.

Assim, Angola mantém apenas uma presença em fases finais de Mundiais, a de 2006, na Alemanha. Nesse ano, ficou-se pela fase de grupos, terminando na terceira posição do grupo A, curiosamente o mesmo em que estava inserido Portugal.

Angola volta a jogar na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, frente aos Camarões.