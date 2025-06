A Bélgica ia desperdiçando uma vitória sobre o País de Gales, em jogo para o apuramento do Mundial 2026. Os belgas chegaram a estar com vantagem de 3-0, em Bruxelas, mas deixaram-se igualar pelos britânicos. No final do encontro surgiu o experiente Kevin De Bruyne para estabelecer o 4-3 final.

Com Zeno Debast (Sporting) em campo em todo o jogo, Romelu Lukaku abriu caminho ao inaugurar o marcador de grande penalidade, aos 15 minutos. Logo a seguir, Meunier lesionou-se e teve de dar lugar a De Winter.

Pouco depois, o médio Tielemans fez o 2-0 aos 19 minutos. Doku ampliou a vantagem aos 27 minutos. Porém, ainda antes do intervalo, Harry Wilson reduziu de grande penalidade.

A segunda parte trouxe novos golos galeses. Thomas foi feliz aos 51 minutos e o jovem Brennan Johnson empatou a partida aos 70 minutos.

A confusão instalou-se a dez minutos do fim do jogo quando um golo foi anulado à Bélgica porque a bola ultrapassou os limites do campo. O selecionador Rudi Garcia ficou furioso.

Kevin De Bruyne foi a figura do encontro com um golo aos 87 minutos, já quando os belgas estavam em desespero. Sozinho ao segundo poste, finalizou um cruzamento certeiro de Tielemans.

O País de Gales sofre a primeira derrota em quatro jogos no Grupo J da qualificação europeia, ficando em segundo lugar com sete pontos. Com apenas dois jogos, a Bélgica soma quatro pontos, em terceiro lugar.

No outro duelo do Grupo J disputado nesta segunda-feira, a Macedónia do Norte venceu o Cazaquistão por 1-0 e segurou o primeiro lugar, com oito pontos em quatro jogos. Cazaquistão soma três pontos em tantos outros jogos.