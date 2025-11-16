A seleção da Dinamarca, onde estão Hjulmand (Sporting) e Froholdt (FC Porto), enfrenta um surto viral que afetou a equipa no jogo deste sábado com a Bielorrússia e ameaça a preparação para o jogo decisivo contra a Escócia, na próxima terça-feira, em Glasgow, relativo à última jornada de qualificação do Grupo C para o Mundial 2026. O selecionador Brian Riemer admitiu alguma preocupação e disse temer que a doença se espalhe pelo plantel.

«Neste momento temos o Joachim Andersen, o Højlund e um membro da equipa técnica doentes. Além disso, houve alguns casos menores, mas nada que nos preocupe», esclareceu o técnico dinamarquês, justificando a ausência dos dois jogadores no empate (2-2) de sábado frente à Bielorrússia.

Brian Riemer assegurou que o departamento médico está em alerta total e que espera ter toda a equipa disponível no jogo frente à Escócia.

«Estamos na época em que estas coisas acontecem. Não nos podemos proteger a 100 por cento, mas estamos a fazer tudo o que podemos e neste momento a nossa esperança e avaliação é que tenhamos a situação controlada e que, na terça-feira, tenhamos 24 jogadores aptos para jogar», explicou o selecionador.

«Se me perguntarem se preferia que não houvesse nenhum caso de doença é claro que a resposta seria sim. É a altura em que estas coisas acontecem, e, por isso, temos de lidar com a situação tal como ela se apresenta. Há também uma diferença entre ter uma pequena [doença] e poder jogar bem e ficar de cama», acrescentou.

Riemer afirmou ainda que nem tudo depende da equipa dinamarquesa e que há muitas incógnitas em relação ao adversário. Apesar de não confirmar qual a situação exata da seleção neste momento, garante uma «monitorização contínua» dos casos.

A Dinamarca lidera o grupo C com mais um ponto que a Escócia e necessita de apenas um empate para assegurar o apuramento direto para o Mundial.