Os Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento empataram a um golo com a Coreia do Norte.

Em jogo da fase de apuramento para o Mundial 2026 realizado em Riade, capital da Arábia Saudita que foi casa emprestada dos norte-coreanos, a seleção orientada por Paulo Bento adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos por intermédio de Fábio Lima, brasileiro naturado que joga há mais de uma década nos Emirados Árabes Unidos. Kim Yu-Song empatou o duelo aos 43 minutos.

A duas jornadas do fim da fase de apuramento, os Emirados Árabes Unidos ocupam o terceiro lugar do Grupo A, posição que dá acesso ao play-off. A seleção de Paulo Bento soma 13 pontos, mais três do que o Qatar e menos quatro do que o Uzbequistão, que está no 2.º posto e em situação privilegiada para se juntar ao Irão no lote de equipas diretamente apuradas para o Mundial.