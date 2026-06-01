A Federação Saudita anunciou esta segunda-feira a lista de 26 convocados da Arábia Saudita para o Mundial 2026.

Da lista de eleitos dos sauditas para o Campeonato do Mundo, 25 jogadores atuam no Campeonato Saudita. Saud Abdulhamid, defesa de 26 anos, é a exceção à regra e joga atualmente pelo Lens.

Al Nassr, Al Alhi e Al Hilal são os clubes mais representados na convocatória saudita. A estreia do país está marcada no Campeonato do Mundo para dia 15 de junho, frente ao Uruguai, na primeira ronda do grupo H, que conta ainda com Espanha e Cabo Verde.

Confira os convocados da Arábia Saudita para o Mundial 2026:

Guarda-redes: Ahmed Alkassar, Mohammed Alowais e Nawaf Alaqidi;

Defesas: Saud Abdulhamid, Jehad Thikri, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Ali Lajami, Hassan Kadish, Moteb Alharbi, Ali Majrashi e Nawaf Buwashl;

Médios: Ziyad Aljohani, Nasser Adawsari, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Ala Alhajji, Sultan Mandash e Musab Aljuwayr;

Avançados: Mohammed Abu Alshamat, Abdullah Alhamddan, Khalid Alghannam, Ayman Yahya, Salem Aldawsari, Feras Albrikan e Saleh Alshehri.