Arábia Saudita e Qatar garantiram esta terça-feira o apuramento para o Mundial 2026 na fase da qualificação asiática. .

Arábia Saudita e Qatar juntam-se, no contingente continental aos já apurados Coreia do Sul, Irão, Japão, Jordânia, Uzbequistão e Austrália, que compete na confederação asiática.

Os Emirados Árabes Unidos, derrotados pelo Qatar, por 2-1, e o Iraque, que arrancou um nulo em Jeddah, frente à Arábia, ainda podem chegar ao Mundial, mas o caminho não é fácil, já que agora vão jogar entre si o apuramento para o play-off intercontinental.

O Qatar apura-se pela primeira vez, depois da primeira participação num Mundial em 2022, como país organizador. Um sucesso que muito se deve a Julen Lopetegui, técnico espanhol de 59 anos que já orientou FC Porto, Real Madrid e seleção de Espanha, entre outros, e que após ter sido despedido em maio pelo West Ham relança aqui a carreira.

O Qatar precisava de ganhar e chegou a 2-0 com golos de livre de Akram Afif - o primeiro, desviado de cabeça por Boualem Khoukhi aos 49 minutos e o segundo, apontado, também de cabeça, por Pedro Miguel, aos 74. Os Emirados reduziram, aos 90+8, através de Sultan Adill.

Mais complicado foi o apuramento saudita, apesar do domínio na receção ao Iraque, que não se materializou em golos.

As duas seleções terminam igualadas em pontos, quatro, mas com vantagem de golos da Arábia Saudita, que assim garante o sétimo apuramento para o Mundial, terceiro consecutivo.