Mundial 2026
Há 35 min
Mundial 2026: João Pinheiro nomeado para jogo dos 16 avos de final
Árbitro da AF Braga vai estar no África do Sul-Canadá
GP
Árbitro da AF Braga vai estar no África do Sul-Canadá
GP
A FIFA divulgou esta quinta-feira que a equipa de arbitragem portuguesa, chefiada por João Pinheiro, vai estar no encontro entre a África do Sul e o Canadá, a contar para os 16 avos de final do Mundial 2026.
O juiz da AF Braga já arbitrou um encontro na competição, que colocou frente a frente a Suíça e a Bósnia-Herzegovina e terminou com o triunfo helvético por 4-1. Na última noite, João Pinheiro esteve presente no Marrocos-Haiti na qualidade de quarto árbitro.
O África do Sul-Canadá está marcado para o próximo domingo, às 20h (hora portuguesa).
The match officials for @FIFAWorldCup match 73 have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026
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