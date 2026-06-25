A FIFA divulgou esta quinta-feira que a equipa de arbitragem portuguesa, chefiada por João Pinheiro, vai estar no encontro entre a África do Sul e o Canadá, a contar para os 16 avos de final do Mundial 2026.

O juiz da AF Braga já arbitrou um encontro na competição, que colocou frente a frente a Suíça e a Bósnia-Herzegovina e terminou com o triunfo helvético por 4-1. Na última noite, João Pinheiro esteve presente no Marrocos-Haiti na qualidade de quarto árbitro.

O África do Sul-Canadá está marcado para o próximo domingo, às 20h (hora portuguesa).

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