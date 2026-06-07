A Federação Argelina de Futebol anunciou este domingo a renovação de contrato de Vladimir Petkovic até 31 de julho de 2028.

O treinador suíço, que assumiu o comando técnico da seleção argelina em fevereiro de 2024, viu o seu vínculo prolongado após os resultados alcançados nos primeiros 28 jogos à frente da equipa.

Sob a liderança de Petkovic, a Argélia somou 21 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas, com um saldo de 67 golos marcados e 22 sofridos.

O principal feito do antigo selecionador da Suíça foi garantir a qualificação para o Mundial 2026, permitindo aos argelinos regressarem à competição depois de terem falhado as edições de 2018 e 2022.

Além do selecionador, também os elementos da equipa técnica Davide Morandi, Guido Nanni e Paolo Rongoni prolongaram os respetivos contratos, mantendo-se ao lado de Petkovic no projeto da seleção argelina.

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