A Argélia divulgou este domingo os 27 convocados para o próximo Campeonato do Mundo, a decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os nomes escolhidos, destaque para a presença de Mahrez, ex-Manchester City e para Luca Zidane, filho da lenda francesa Zinedine Zidane.

A formação do norte de África está no grupo J, com Argentina, Áustria e Jordânia. O encontro de estreia da Argélia está marcado para o dia 17 de junho, às 2h, diante da albiceleste.

Veja aqui os convocados da Argélia:

Guarda-redes: Luca Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil e Abdelatif Ramdane.

Defesas: Rafik Belghali, Samir Chergui, Rayan Aït-nouri, Jaquen Hadjam, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni, Zineddine Belaïd, Achref Abada, Mohamed Amine Tougaï.

Médios: Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui, Ramiz Zerrouki.

Avançados: Mohamed Amine Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Farès Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa e Riyad Mahrez.