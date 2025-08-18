A Federação Argentina de Futebol (AFA) divulgou esta segunda-feira a lista de 31 pré-convocados para os dois jogos da qualificação para o Mundial 2026 com a Venezuela e o Equador.

Entre os nomes da lista de escolhidos por Lionel Scaloni estão os de Otamendi (Benfica) e Alan Varela (FC Porto), este último chamado pela primeira vez à seleção principal.

O médio dos dragões já tinha participado nos Jogos Olímpicos pela «seleção das pampas», mas nunca tinha sido chamado ao principal escalão da albiceleste.

A Argentina, já apurada para o Campeonato do Mundo, vai defrontar a Venezuela dia 5 de setembro às 00h30 e dia 10 do mesmo mês às 00h.