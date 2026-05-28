Lionel Scaloni divultou a lista de convocados da seleção argentina para o Mundial 2026, da qual não fazem parte o portista Alan Varela e o benfiquista Gianluca Prestianni: apesar de terem estado nos 55 pré-convocados, os médios foram deixados de fora do lote final de eleitos.

Por outro lado, Otamendi foi convocado e Lionel Messi vai, tal como Cristiano Ronaldo, para o sexto Mundial da sua carreira.

Destaque também para a inclusão de Thiago Almada, de Nico Paz e de Valentin Barco, enquanto Mastantuono (do Real Madrid) também ficou de fora.

LISTA DE CONVOCADOS DA ARGENTINA

Guarda-redes:

Juan Musso (At. Madrid), Gerónimo Rulli (Marselha) e Emiliano Martínez (Aston Villa);

Defesas:

Leonardo Balerdi (Marselha), Nicolas Tagliafico (Lyon), Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Man. United), Cristian Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Cristian Medina (Botafogo) e Nahuel Molina (At. Madrid);

Médios:

Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (At. Madrid), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Betis), MacAllister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentin Barco (Estraburgo); 

Avançados:

Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter Milão), Giuliano Simeone (At. Madrid), Nico Paz (Como), Julián Alvarez (At. Madrid), Flaco Lopez (Palmeiras) e Nico González (At. Madrid).