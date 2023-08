Ángel Di María e Nico Otamendi fazem parte da convocatória da seleção da Argentina para os jogos contra Equador e Bolívia, da fase de apuramento para o Mundial 2026.



A campeã do Mundo defronta os equatorianos a 8 de setembro e visita La Paz quatro dias depois. Vão ser os primeiros jogos oficiais da albiceleste após a conquista do Campeonato do Mundo, no Qatar.



A lista de convocados:



Guarda-redes: Juan Muso, Walter Benítez, Franco Armani e Emiliano Martínez;



Defesas: Cristian Romero, Tagliafico, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Senesi, Lucas Esquivel,



Médios: Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Bruno Zapelli, Thiago Almada, Facundo Buonanotte, Enzo Fernández e Mac Allister;



Avançados: Lucas Beltrán, Julián Álvarez, Alejandro Garnacho, Lautaro Martínez, Ángel Correa, Ángel Di María, Lionel Messi, Alan Velasco,