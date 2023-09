O jogador do Benfica, Ángel Di María, brilhou com duas assistências na vitória da Argentina na Bolívia (3-0).



«Fizemos um jogo perfeito, não cometemos erros. Não sofremos e marcámos quando tivemos de marcar», referiu, em declarações ao «Olé», após o jogo.



«A altitude é psicológico, nada mais. Estou muito contente, merecíamos uma vitória assim. E estou ainda mais feliz porque o Dibu [Emiliano Martinez] não sofreu golos», acrescentou em relação ao facto de a partida ter sido disputada em La Paz, a mais de 3600 metros de altitude.



«El Fideo» abordou ainda o facto de ter sido o capitão da seleção campeã do Mundo na ausência de Messi. «Emociona-me levar a braçadeira de capitão. É algo lindo. Ainda assim, foi mais lindo quando o Leo me deu a braçadeira [no jogo contra o Equador]. É um orgulho o melhor da história passar-te a braçadeira», disse.