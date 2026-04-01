A madrugada desta quarta-feira foi de goleada para a Argentina, que levou a melhor sobre a Zâmbia por 5-0, mas o momento principal ficou reservado para a conferência de imprensa após o jogo.

Enquanto falava aos jornalistas, Lionel Scaloni foi interrompido por um jovem adepto, que conseguiu entrar na sala e dirigir-se ao selecionador, incrédulo com toda a situação.

«França e Argentina são as duas melhores seleções do mundo, atualmente. Melhores do que o Brasil e a Espanha. Para vocês, a Mauritânia e a Zâmbia (adversários nos particulares) mostraram a diferença de nível da Argentina? É que a França "C" ganhou à Colômbia. Quero que estejas preparado porque a França é uma grande equipa e o Mbappé é o melhor jogador do mundo, a par do Messi e do Emiliano Martínez», afirmou.

Instantes depois desta declaração, o adepto acabou por ser retirado do local e a conferência de imprensa decorreu com normalidade.

Assista aqui ao momento: