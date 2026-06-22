Miroslav Klose reagiu esta segunda-feira à perda do estatuto de melhor marcador da história dos Campeonatos do Mundo e fê-lo com elogios rasgados a Lionel Messi, que passou a liderar isolado a lista após o bis apontado na vitória da Argentina frente à Áustria (2-0).

O antigo avançado alemão, que somava 16 golos em fases finais de Mundiais, viu o capitão argentino igualar o recorde diante da Argélia, com um hat-trick, e ultrapassá-lo agora ao chegar aos 18 tentos na competição.

Em declarações ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, Klose não poupou nos elogios ao jogador da Argentina.

«Lionel Messi é, para mim, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Parabéns, campeão!», afirmou.

O antigo internacional germânico revelou ainda que já esperava ver o recorde cair durante este Mundial de 2026 e mostrou-se satisfeito por ter sido precisamente Messi a fazê-lo.

«Está tudo bem. O recorde seria batido mais cedo ou mais tarde, e fico feliz por Messi o ter feito. Sou um grande fã do Messi, sempre fui», confessou.

Aos 38 anos, Messi soma já cinco golos neste Mundial e continua a aumentar um registo histórico que ganhou nova dimensão após o encontro frente à Áustria, no qual garantiu também o apuramento da Argentina para a fase a eliminar.