Durante o Argentina-Paraguai, da última madrugada, Antonio Sanabria tentou cuspir em Lionel Messi depois de uma discussão. Tudo começou depois de uma falta de Espinoza sobre o capitão da albiceleste e o avançado do Torino, que estava por perto, envolveu-se num troca de palavras com o adversário.



Sanabria não atingiu Messi, que estava de costas, mas a transmissão televisiva «apanhou» a tentativa do jogador do Paraguai. No final do encontro, o jogador do Inter Miami falou sobre o sucedido. «Não, não vi. Disseram-me no balneário que um deles cuspiu-me. Nem sei quem é esse rapaz. Não quero dar importância caso contrário ele vai tornar-se conhecido e o assunto ser falado em todo o lado. Mais vale deixar estar», referiu, citado pelo «Olé».



Sanabria também teve oportunidade de contar a sua versão da história e negou que tenha tentado cuspir em Messi. «Coisas do jogo, nada mais. Já me fizeram chegar as imagens e parece que tentei cuspir-lhe, mas não. Ele está longe. Na imagem parece que lhe cuspi, mas não foi nada disso. Se desminto? Totalmente», sublinhou.



Veja o lance: