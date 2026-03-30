Nicolás Otamendi, defesa do Benfica, vai realizar o último jogo pela Argentina em solo argentino na madrugada de quarta-feira, frente à Zâmbia, num particular de preparação para o Mundial 2026.

A confirmação foi dada pelo selecionador Lionel Scaloni, que garantiu a presença do central do Benfica no encontro.

«Otamendi no outro dia não jogou por algumas queixas, mas amanhã vai estar. Merece estar neste último jogo», disse o técnico.

Um dos capitães da seleção albiceleste e uma das figuras mais experientes do grupo, Otamendi já anunciou que vai colocar um ponto final na carreira internacional após o Mundial 2026.

Quanto ao futuro a nível de clubes, o defesa de 37 anos foi nos últimos dias associado a uma possível saída para o River Plate.