Mundial 2026
Há 1h e 31min
Otamendi despede-se da Argentina em casa frente à Zâmbia
Lionel Scaloni confirmou o último jogo do central em solo argentino antes do Mundial
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Lionel Scaloni confirmou o último jogo do central em solo argentino antes do Mundial
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Nicolás Otamendi, defesa do Benfica, vai realizar o último jogo pela Argentina em solo argentino na madrugada de quarta-feira, frente à Zâmbia, num particular de preparação para o Mundial 2026.
A confirmação foi dada pelo selecionador Lionel Scaloni, que garantiu a presença do central do Benfica no encontro.
«Otamendi no outro dia não jogou por algumas queixas, mas amanhã vai estar. Merece estar neste último jogo», disse o técnico.
Um dos capitães da seleção albiceleste e uma das figuras mais experientes do grupo, Otamendi já anunciou que vai colocar um ponto final na carreira internacional após o Mundial 2026.
Quanto ao futuro a nível de clubes, o defesa de 37 anos foi nos últimos dias associado a uma possível saída para o River Plate.
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