Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, em declarações na conferência de imprensa após a vitória (3-2) frente ao Egito, que valeu a passagem aos «quartos» do Mundial. O técnico elogiou a resiliência da equipa e admitiu que Lionel Messi causa «arrepios».

Equipa nunca desistiu

«A magnitude do que aconteceu hoje é comparável a muitas coisas grandes que vivemos com esta equipa. Estou muito emocionado. A frase que diz que esta equipa nunca vai abandonar o seu povo é literal. Se tiver de perder, prefiro que seja assim. Há maneiras e maneiras, mas esta equipa dá sempre a cara. Emociono-me sempre. Viver esta emoção é incrível.»

Elogios a Messi

«O Leo [Messi] podia ter falhado o penálti e ficar por aí. Mas ele pede sempre outra vez, tenta outra vez. Isso arrepia-me.»

Havia a sensação de que iam ganhar

«Acho que o jogo esteve sempre do nosso lado, tivemos imensas situações. O Egito é uma equipa muito boa, mas sinto que o jogo foi sempre nosso. Eles tiveram duas ou três jogadas em contra-ataque. A sensação era que, a qualquer momento, íamos ter uma oportunidade e podíamos virar o jogo. Deu-me a sensação de uma equipa como poucas vezes vi, que não baixou os braços assim. Não queríamos que terminasse; quando empatámos, tínhamos a sensação de que dava para ganhar. Olhávamos para o campo, para o posicionamento das duas equipas, e percebíamos isso.»