Declarações de Lionel Scaloni, selecionador nacional da Argentina, após a o triunfo diante de Cabo Verde por 3-2, após prolongamento, nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026:

Elogios a Cabo Verde

«Foi um jogo duríssimo, do qual temos de tirar o positivo: esta equipa nunca se rende. Quero felicitar o rival [Cabo Verde]. Tinha dito que ia ser difícil e eles mostraram que são uma grande equipa».

Jogadores deram tudo

«Fico-me com o facto de os jogadores terem dado tudo. Acabaram muito cansados. Deram tudo. Isto é a Argentina. Alguns não entendem, mas os argentinos sabem que não há nada fácil».

100 jogos à frente da Argentina

«Teria sido uma loucura perder, mas o futebol é assim».