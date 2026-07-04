Mundial 2026
Há 57 min
Scaloni: «Quero felicitar Cabo Verde, mostraram que são uma grande equipa»
Selecionador da Argentina admitiu que a seleção africana deixou os seus jogadores «muito cansados»
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Selecionador da Argentina admitiu que a seleção africana deixou os seus jogadores «muito cansados»
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Declarações de Lionel Scaloni, selecionador nacional da Argentina, após a o triunfo diante de Cabo Verde por 3-2, após prolongamento, nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026:
Elogios a Cabo Verde
«Foi um jogo duríssimo, do qual temos de tirar o positivo: esta equipa nunca se rende. Quero felicitar o rival [Cabo Verde]. Tinha dito que ia ser difícil e eles mostraram que são uma grande equipa».
Jogadores deram tudo
«Fico-me com o facto de os jogadores terem dado tudo. Acabaram muito cansados. Deram tudo. Isto é a Argentina. Alguns não entendem, mas os argentinos sabem que não há nada fácil».
100 jogos à frente da Argentina
«Teria sido uma loucura perder, mas o futebol é assim».
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