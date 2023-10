A Argentina derrotou o Paraguai por 1-0, na terceira jornada da fase sul-americana de apuramento para o Mundial 2026 e manteve o registo 100 por cento perfeito.



Com Lionel Messi no banco de suplentes, Otamendi foi o capitão da albiceleste e o marcador do único golo da partida. Na sequência de um canto de De Paul, o defesa do Benfica surgiu solto de marcação na área e de primeira, atirou para o fundo da baliza de Carlos (3m).



A campeã do Mundo dominou o jogo por completo e poderia ter chegado ao 2-0 ainda antes do intervalo - viu o poste da baliza paraguaia negar o golo de De Paul.



Na segunda parte, aos 53 minutos, Scaloni lançou Lionel Messi para o lugar de Álvarez - Otamendi fez questão de lhe entregar a braçadeira de capitão. O avançado do Inter Miami esteve pertíssimo de marcar em duas ocasiões, numa delas seria um golo de canto direto, mas revelou pontaria a mais: acertou nos ferros,



Imagine if Messi would've scored this gol Olímpico vs. Paraguay 😳 pic.twitter.com/OoKnhxcOXL — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2023

O golo de Otamendi: