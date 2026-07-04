Mundial 2026
Há 1h e 26min
VÍDEO: Bubista aplaudido pelos jornalistas após eliminação no Mundial
Momento marcou o final da conferência de imprensa depois da derrota por 3-2 frente à Argentina
GP
Momento marcou o final da conferência de imprensa depois da derrota por 3-2 frente à Argentina
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A participação histórica de Cabo Verde no Mundial 2026 terminou com uma derrota frente à Argentina (3-2) nos 16 avos de final, mas Bubista despediu-se da competição com uma demonstração de reconhecimento.
No final da conferência de imprensa, o selecionador cabo-verdiano foi surpreendido por uma salva de palmas dos jornalistas e restantes pessoas presentes na sala, numa homenagem ao percurso da equipa africana, uma das grandes revelações do torneio.
Visivelmente agradecido, Bubista respondeu apenas com um gesto de agradecimento antes de abandonar a sala.
Veja o vídeo:
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