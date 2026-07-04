A participação histórica de Cabo Verde no Mundial 2026 terminou com uma derrota frente à Argentina (3-2) nos 16 avos de final, mas Bubista despediu-se da competição com uma demonstração de reconhecimento.

No final da conferência de imprensa, o selecionador cabo-verdiano foi surpreendido por uma salva de palmas dos jornalistas e restantes pessoas presentes na sala, numa homenagem ao percurso da equipa africana, uma das grandes revelações do torneio.

Visivelmente agradecido, Bubista respondeu apenas com um gesto de agradecimento antes de abandonar a sala.

Veja o vídeo: