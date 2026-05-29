Noite de sonho, e com direito a surpresa inesperada, para Flaco López. O avançado argentino foi uma das figuras da goleada do Palmeiras frente ao Junior Barranquilla (4-1), na Libertadores, com três assistências… e só depois do apito final percebeu que tinha sido convocado para representar a Argentina no Mundial 2026.

O momento aconteceu na entrevista rápida após o encontro. Questionado sobre quando tinha sabido da chamada de Lionel Scaloni, López respondeu, sem esconder a surpresa: «Ainda não saiu a lista oficial», disse. Foi então informado pelo jornalista de que a convocatória tinha sido divulgada poucos minutos antes do arranque da partida.

A reação foi imediata, e genuína: «Não vi ainda. Obrigado, estou a saber agora. Estou muito feliz pelo trabalho que tenho vindo a fazer no Palmeiras. Desde o primeiro momento acreditaram em mim e eu tento devolver essa confiança jogo após jogo», admitiu.

«É muita coisa. Muito mesmo. Estou a cumprir o sonho de disputar um Mundial pelo meu país», acrescentou ainda, visivelmente surpreendido.

O momento caricato aconteceu devido ao facto de a Associação Argentina de Futebol (AFA) divulgou a lista cerca de 15 minutos antes do início do encontro, numa altura em que o Palmeiras já ultimava a preparação para o jogo decisivo da Libertadores.

Veja aqui o momento: