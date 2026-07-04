A histórica caminhada de Cabo Verde no Mundial 2026 terminou com uma derrota por 3-2, após prolongamento, frente à Argentina, mas um dos momentos marcantes aconteceu já depois do apito final.

Nuno da Costa não conseguiu conter a emoção e dirigiu-se de imediato às bancadas, onde o esperavam a mulher e o filho. O avançado cabo-verdiano, de 35 anos, desabou em lágrimas nos braços da família, num momento carregado de emoção que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Também o pequeno Lewis, filho do internacional cabo-verdiano, foi filmado durante o encontro visivelmente emocionado, fazendo um coração com as mãos em direção aos jogadores da seleção africana.

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