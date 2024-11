A Argentina perdeu no Paraguai e pode ser alcançada pela Colômbia na liderança da qualificação da CONMEBOL para o Mundial 2026.

O jogo ficou marcado pela não expulsão de Omar Alderete na primeira parte, com o jogador paraguaio a marcar na segunda o golo da vitória por 2-1 nesta 11.ª jornada sul-americana. A decisão do árbitro brasileiro Anderson Daronco, de não mostrar o segundo cartão amarelo ao paraguaio, após entrada sobre Messi, motivou veementes protestos do capitão argentino, inclusivamente durante o intervalo.

No Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Alderete resolveu o encontro aos 47 minutos, de cabeça, na sequência de um livre apontado na esquerda por Diego Gómez, que consumou a reviravolta no marcador.

A Argentina adiantou-se, aos 11 minutos, por Lautaro Martínez, isolado pelo ex-benfiquista Enzo Fernández, e o Paraguai empatou aos 19, na sequência de um pontapé de bicicleta de Antonio Sanabria, após centro da direita de Gustavo Velázquez.

Depois de sofrer o 2-1, a Argentina, que contou os 90 minutos com o benfiquista Nicolás Otamendi, dominou toda a segunda parte, mas, apesar da vontade, nunca mostrou grande inspiração e só teve duas ocasiões claras, por Rodrigo De Paul, aos 69, e o suplente Taty Castellanos, já aos 90+5.

Os campeões mundiais em título, que sofreram apenas o quarto desaire nos últimos 68 jogos, continuam na liderança da zona sul-americana, com 22 pontos, mas podem ser hoje alcançados pela Colômbia (segunda, com 19), que visita o Uruguai (quarto, com 16).

No terceiro lugar, com 17 pontos, segue o Brasil, única seleção presente em todos os Mundiais, que se ficou por um empate 1-1 na Venezuela, sétima classificada, com 12 pontos.

No quinto lugar, com 16 pontos, segue o Equador, que na última madrugada recebeu e goleou a Bolívia por 4-0, num jogo marcado pela expulsão do forasteiro José Segredo, aos 24 minutos, que deu origem a uma grande penalidade, concretizada por Enner Valencia, aos 26.

O ex-leão Gonzalo Plata, aos 28 e 49 minutos, e Alan Minda, aos 61, apontaram os outros golos do Equador, que tem três pontos perdidos na secretaria.

Com este desaire, a Bolívia caiu para o oitavo lugar, fora da zona de apuramento, juntamente com o Peru (nono, com seis) e o Chile (10.º, com cinco), que se defrontam hoje em Lima.