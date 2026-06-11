Mundial 2026
Há 18 min
VÍDEO: Senesi convocado para o Mundial 2026... enquanto está de férias
Central recém-contratado pelo Tottenham rende o lesionado Leo Balerdi na convocatória
DIM
Central recém-contratado pelo Tottenham rende o lesionado Leo Balerdi na convocatória
DIM
Poucos dias após ter sido anunciado como reforço do Tottenham, Marcos Senesi recebeu mais uma excelente notícia: está convocado para o Mundial 2026.
O momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, já que Senesi soube que teria a possibilidade de participar no Campeonato do Mundo... enquanto estava de férias com a mulher. Aos 29 anos, o central soma apenas três internacionalizações pela Argentina.
Recorde-se que, na última temporada, Senesi fez cinco assistências nos 39 jogos que realizou pela equipa principal do Bournemouth.
Assista aqui ao momento:
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