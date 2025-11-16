Declarações do selecionador da Arménia, Iegishe Melikian, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 9-1 ante Portugal, em jogo de qualificação para o Mundial 2026:

O que tem a dizer do jogo e da derrota pesada:

«Penso que não foi um bom resultado, foi doloroso, não estamos prontos para jogar contra equipas de topo, somos uma equipa jovem, estamos a começar, temos de ficar mais fortes.»

Que fatores explicam a derrota:

«Não penso que o tempo ou a chuva intensa influenciaram assim tanto. Houve muitos erros individuais, não esperávamos os erros que deram o 2-1 e o 3-1. Precisamos de trabalhar, temos jogos amigáveis e aprendemos lições para os próximos jogos, para ficarmos mais fortes.»