Austrália e Paraguai empataram sem golos na última madrugada em jogo da terceira e última jornada do Grupo D do Mundial 2026, num jogo em que as duas seleções não assumiram riscos, com os australianos a garantirem, desde já, a qualificação para os 16 avos de final e os paraguaios a ficarem muito perto de também seguirem em frente. O empate também adia, para já, a qualificação de Portugal no «sofá».

Embora um empate fosse suficiente para seguirem para a fase eliminar em dois mundiais consecutivos, os socceroos tiveram mais iniciativa em Santa Clara, nos Estados Unidos, num jogo em que as oportunidades escassearam e os paraguaios raramente abdicaram de defender.

Com ambas as equipas a somarem quatro pontos, a diferença de golos neutra, fruto de dois golos marcados e dois sofridos, valeu à seleção orientada por Tony Popovic o segundo lugar, que lhe marca encontro com o segundo classificado do Grupo G, a 3 de julho, enquanto a albirroja supera, para já, três terceiros classificados e precisa de ser melhor do que outro para voltar à fase a eliminar, dezasseis anos depois.

A primeira metade do desafio resume-se à circulação de bola pelos australianos, quase sempre lenta e a dois remates, de Jackson Irvine, aos três minutos, e de Christian Volpato, aos 45+2, para intervenções atentas de Orlando Gill, guarda-redes de uma equipa que apenas tentou não perder.

O embate permaneceu monótono após o reatamento, mas a equipa às ordens do selecionador Gustavo Alfaro aproximou-se mais vezes da área contrária, mas com raros desequilíbrios, frente a um adversário que tentou, ainda assim, o golo da vitória, numa bola de Jordan Bos a rasar o poste direito, já aos 90 minutos, antes de Mauricio desperdiçar um remate em posição frontal à outra baliza, aos 90+2.

O momento: Metcalfe ensanguentado

Momento arrepiante aos 73 minutos quando o australiano Connor Metcalfe foi atingido pela bota de Diego Gómez e sofreu um corte na cara. O médio ficou ensanguentado, mas, depois de assistido e devidamente protegido, prosseguiu em campo.

Figura: Aiden O’Neill, o gestor

O médio australiano que joga no New York City FC, na liga norte-americana, foi determinante na forma segura como os «cangurus» encararam este jogo que só não podiam perder. O’Neill foi i jogador que permitiu aos australianos manter o controlo do meio-campo com uma boa circulação de bola e boas decisões nos pés.