A Austrália entrou da melhor forma no Mundial2026 ao derrotar a Turquia por 2-0, em encontro da primeira jornada do Grupo D. No regresso dos turcos à maior competição de seleções, 24 anos após a histórica presença de 2002, os Socceroos mostraram-se extremamente pragmáticos e castigaram a falta de eficácia do adversário.

A seleção orientada por Graham Arnold teve menos bola e criou menos oportunidades, mas revelou uma organização defensiva exemplar. Do outro lado, a Turquia, que teve os ex-Benfica Aktürkoglu e Kokçü no onze titular, procurou assumir o jogo desde o início, muito por intermédio de Arda Güler, que concentrou grande parte da criatividade da equipa. Ainda assim, encontrou sempre uma muralha australiana pela frente.

Depois de alguns avisos turcos, foi a Austrália quem chegou à vantagem aos 28 minutos. Paul Okon-Engstler lançou Nestory Irankunda na profundidade e o jovem avançado acelerou pela esquerda antes de bater Ugurcan Cakir com um remate colocado, tornando-se no mais jovem de sempre dos socceroos a marcar num Mundial, aos 20 anos.

A resposta da Turquia surgiu quase de imediato, mas Patrick Beach brilhou ao desviar para o poste um remate perigoso de Abdulkerim Bardakci, preservando a vantagem australiana antes do intervalo.

Na segunda parte, o cenário manteve-se. A Turquia controlou a posse de bola, procurou espaços e empurrou a Austrália para trás, mas esbarrou constantemente na disciplina defensiva dos Socceroos. Com os turcos cada vez mais expostos na procura do empate, surgiu o golpe final aos 75 minutos: Connor Metcalfe aproveitou uma bola à entrada da área e arriscou de longe, vendo o remate entrar junto do poste direito da baliza. Deniz Gül, avançado do FC Porto, ainda entrou aos 85 minutos, mas foi já incapaz de inverter o desaire da seleção turca.

Com este triunfo, a Austrália soma os primeiros três pontos e coloca-se na segunda posição do Grupo D, atrás dos Estados Unidos, que tinham goleado o Paraguai por 4-1 na ronda inaugural. As duas seleções medem forças na próxima jornada, em Seattle.

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Figura: Patrick Beach

O guarda-redes australiano foi decisivo para o triunfo dos Socceroos com oito defesas. Além de controlar as investidas lideradas por Arda Güler, protagonizou a defesa da noite ao desviar para o poste o remate de Abdulkerim Bardakci quando o resultado ainda estava em 1-0.

O Momento: o remate de Connor Metcalfe

Quando a Turquia estava instalada no meio-campo australiano à procura do empate, o médio aproveitou uma sobra à entrada da área e disparou para o 2-0, encerrando praticamente a discussão sobre o vencedor.