A Áustria regressou a um Campeonato do Mundo 28 anos depois, após um empate 1-1 frente à Bósnia, na última jornada da fase de qualificação.

Foi a equipa visitante que entrou melhor na partida e chegou a golo por intermédio de Tabakovic (13m). A Áustria ainda reduziu antes do intervalo, mas o golo de Laimer foi anulado por João Pinheiro devido a uma falta no início da jogada.

A formação do centro da Europa não desistiu e acabou por chegar ao empate depois do golo de Gregoritsch (77m), que soltou a festa dos adeptos austríacos.

O Bósnia terminou o grupo H no segundo lugar e vai ter de disputar o playoff para chegar ao Mundial 2026.

No outro jogo do grupo, a Roménia atropelou o frágil San Marino por 7-1.

A equipa da península adriática ainda assustou ao marcar logo aos dois minutos, por Giacopetti, no entanto, seguiu-se um verdadeiro vendaval romeno.

Antes do intervalo, um autogolo de Rossi (13m), Bairam (29m) e Man (42m) já davam vantagem à Roménia. No segundo tempo, um novo autogolo de Valentini (57m) seguido dos tentos de Hagi (76m), Ratiu (82m) e um penálti de Munteanu (86m), fecharam a goleada.