João Pinheiro é o árbitro escolhido pela UEFA para apitar o jogo entre a Áustria e a Bósnia e Herzegovina, de qualificação para o Mundial 2026.

O árbitro português terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, sendo Cláudio Pereira o quarto árbitro deste encontro. Destaque ainda para Tiago Martins e Hélder Malheiro, o VAR e AVAR, respetivamente.

Esta terça-feira, a partir das 19h45, as duas seleções medem forças, no encontro decisivo para as contas do Grupo H, que tem a Áustria como líder (18 pontos) e a Bósnia no segundo lugar (16 pontos).