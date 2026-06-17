A Áustria regressou às vitórias em Campeonatos do Mundo 36 anos depois e estreou-se da melhor forma no Mundial 2026, ao vencer a estreante a Jordânia por 3-1.

Em Santa Clara, nos Estados Unidos, a formação orientada por Ralf Rangnick encontrou muitas dificuldades perante uma Jordânia atrevida e organizada, que chegou a ameaçar a surpresa.

A Áustria adiantou-se aos 20 minutos, graças a um excelente remate de fora da área de Romano Schmid, mas os jordanos responderam com personalidade e criaram várias situações de perigo ainda antes do intervalo, incluindo uma bola ao ferro por Ali Olwan.

O empate acabou mesmo por surgir no início da segunda parte. Aos 50 minutos, Ali Olwan arrancou pela esquerda, puxou para dentro e bateu Alexander Schlager com um remate colocado que ainda tocou no poste antes de entrar.

A Jordânia viveu então o seu melhor momento no encontro e esteve perto da reviravolta, mas a eficácia acabou por fazer a diferença. Depois de um golo anulado a Marko Arnautovic, a Áustria voltou para a frente do marcador aos 76 minutos, beneficiando de um infeliz autogolo de Yazan Al Arab na sequência de um canto cobrado por Marcel Sabitzer.

A partir daí, os austríacos controlaram melhor a partida e acabaram por fechar as contas já nos descontos. Depois de desperdiçar uma oportunidade flagrante, Arnautovic redimiu-se aos 90+12 minutos, convertendo uma grande penalidade e fixando o resultado final em 3-1.

Com este triunfo, a Áustria conquista a primeira vitória em Mundiais desde 1990 e junta-se à Argentina na liderança do Grupo I, depois do triunfo dos campeões do mundo sobre a Argélia. Já a Jordânia, apesar da derrota, deixou indicações de que poderá complicar a vida aos restantes adversários do grupo.

A Figura: Ali Olwan

Foi o jogador mais inconformado da seleção jordana. Acertou na barra na primeira parte, marcou um excelente golo no início da segunda e esteve constantemente envolvido nos lances de maior perigo da sua equipa. Merecia melhor sorte.

O Momento: autogolo de Yazan Al Arab

Quando a Jordânia parecia mais próxima de voltar a marcar do que a Áustria de recuperar a vantagem, surgiu o lance decisivo do encontro. Aos 76 minutos, Yazan Al Arab desviou para a própria baliza um canto de Sabitzer e destruiu a resistência jordana, entregando aos austríacos um triunfo que até então estava longe de estar garantido.