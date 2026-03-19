A menos de duas semanas da reinauguração que vai coincidir com o particular México-Portugal, a 28 de março, ainda há muito trabalho a ser realizado no mítico Estádio Azteca.

Os detalhes da fachada ainda não estão concluídos, sendo que no dia 16 (data das fotografias da galeria associada a este artigo) os painéis exteriores junto à cobertura ainda estavam a ser colocados, bem como as letras que vão identificar o recinto, rebatizado por motivos comerciais de Estádio Banorte.

Lá dentro já foram testados os os painéis led dos anéis, bem como o sistema de som. Como isso tudo bem, mas na zona das tribunas ainda havia por trabalho a fazer na zona dos camarotes, ainda longe de estar concluída.

Estas fotos fueron tomadas hace cinco días.

Desde la zona de palcos poniente, en el Estadio Azteca. pic.twitter.com/OomsH7NWkY — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) March 18, 2026

As obras de remodelação do Estádio Azteca, inaugurado em 1966 e palco das finais dos Mundiais de 1970 e de 1986, foram iniciadas em maio de 2024. Em fevereiro passado, o proprietário do recinto assumiu que as obras não estarão concluídas a tempo do Mundial 2026, tendo explicado que haverá três fases de obras: a primeira, que fica concluída até ao México-Portugal; a segunda, que terminará a tempo do jogo inaugural da competição (México-África do Sul, a 11 de junho); e a terceira, para concluir as renovações.

O Estádio Azteca vai receber cinco jogos do Mundial 2026.