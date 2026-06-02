Bélgica e Croácia mediram forças para o primeiro teste de preparação de ambas as equipas antes do Mundial. Em solo croata, a vitória sorriu para os visitantes (2-0).

Do lado da Croácia, o ex-Benfica Peter Musa alinhou de início. Já pela Bélgica, o também ex-Benfica Witsel entrou no decorrer do segundo tempo. Diego Moreira, por sua vez, foi suplente não utilizado.

O primeiro golo do encontro foi marcado ainda no primeiro tempo. Numa jogada desenhada pelo lado esquerdo, o esférico sobrou para o Tielemans, que de primeira atirou rasteiro para o golo (43m).

As redes voltaram a abanar apenas nos instantes finais. Já em tempo de compensação, Lukaku – que entrou no decorrer do segundo tempo – arrancou pelo lado esquerdo e atirou cruzado para fixar o 2-0 final (90+6m).

A Bélgica arranca assim a preparação com um triunfo. O próximo jogo é com a Tunísia, no próximo dia 6 de junho. Já a Croácia enfrenta a Eslovénia no dia 7 de junho.

No que toca ao Mundial, a Bélgica faz parte do Grupo G com Nova Zelândia, Irão e Egito. A Croácia, por sua vez, completa o grupo L com Panamá, Inglaterra e Gana.