Lukebakio e Richard Ríos foram convocados pelas respetivas seleções nacionais para os próximos compromissos internacionais de outubro.

O avançado de 28 anos vai ser opção, juntamente com Debast (Sporting) para a seleção belga nos encontro frente à Macedónia do Norte, a 10 de outubro, e contra o País de Gales, três dias depois.

A Bélgica ocupa o segundo lugar do Grupo J com 10 pontos conquistados em quatro jornadas realizadas.

Na América do Sul, Ríos vai representar a seleção cafetera nos dois desafios amigáveis marcados para 12 de outubro, frente ao México e 15 do mesmo mês contra o Canadá.