Benfica: Lukebakio e Ríos chamados às seleções
Bélgica defronta Macedónia do Norte e País de Gales, já Colômbia tem encontros marcados com México e Canadá
Lukebakio e Richard Ríos foram convocados pelas respetivas seleções nacionais para os próximos compromissos internacionais de outubro.
O avançado de 28 anos vai ser opção, juntamente com Debast (Sporting) para a seleção belga nos encontro frente à Macedónia do Norte, a 10 de outubro, e contra o País de Gales, três dias depois.
A Bélgica ocupa o segundo lugar do Grupo J com 10 pontos conquistados em quatro jornadas realizadas.
Na América do Sul, Ríos vai representar a seleção cafetera nos dois desafios amigáveis marcados para 12 de outubro, frente ao México e 15 do mesmo mês contra o Canadá.
