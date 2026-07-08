A Bélgica foi obrigada a mudar o local de treino antes do encontro dos quartos de final do Mundial de 2026 frente à Espanha, revela o Le Soir. A decisão surge depois da Federação Belga de Futebol ter informado que as instalações da Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, «não cumprem os requisitos mínimos para treinos realizados dois dias antes de um jogo».

Perante esta situação, a FIFA deu o aval à equipa orientada por Rudi Garcia para utilizar o centro de treinos do LA Galaxy para as sessões de quarta e quinta-feira, também em Los Angeles, garantindo assim a preparação para o duelo com a seleção espanhola.

Assim sendo, os diabos vermelhos terão apenas dois treinos para prepararem o encontro diante de Espanha, a contar para os quartos de final do Mundial 2026. Pode acompanhar tudo, ao minuto, no Maisfutebol.