Depois dos empates na estreia, Bélgica e Irão também não foram além de um nulo na segunda jornada do Grupo G e deixaram tudo adiado para a última ronda. Os belgas reforçaram credenciais para entrarem no lote de desilusões deste Mundial 2026, enquanto os iranianos, a contas com inúmeros problemas logísticos deram mais uma prova de que a união pode fazer a força.

FILME E FICHA DO JOGO

A Bélgica instalou-se no meio-campo do Irão desde cedo, mas os iranianos acumularam muita gente à frente da baliza. A seleção asiática formava uma linha de cinco (muitas vezes seis) defesas, com os médios aproximados e Mehdi Taremi muito desacompanhado na frente.

Apesar de congestionar muito os arredores da área, o Irão não conseguiu tapar todos os espaços, muito por força da criatividade de Leandro Trossard e Kevin De Bruyne que, aqui e acolá, criaram perigo no corredor esquerdo, o lado mais ativo dos belgas. A equipa de Rudi Garcia ficou a lamentar a ausência de Jeremy Doku, que teria sido o abre-latas ideal perante o adversário desta noite.

Sem acumular ocasiões de golo, a Bélgica ainda apanhou uns sustos. Por volta do primeiro quarto de hora, Thibaut Courtois negou o golo ao Irão com uma grande defesa e, ainda antes da meia-hora, os iranianos surpreenderam com um livre a fazer lembrar os Países Baixos no Mundial do Qatar e que até resultou em golo. No entanto, Taremi estava adiantado e o golo foi anulado por fora de jogo.

A toada manteve-se na segunda parte. A Bélgica circulou a bola à entrada da área do Irão, que continuou sólido a defender, mas deixou Taremi ainda mais sozinho. Ainda assim, o antigo avançado do FC Porto, na sequência de um lançamento lateral pouco depois do reatamento, obrigou Courtois a nova defesa de gigante.

Do outro lado, Alireza Beiranvand respondeu da mesma forma e em cima da hora de jogo protagonizou uma clara candidata a melhor defesa do Mundial 2026.

A pouco mais de 20 minutos do final, tudo mudou. Taremi (mais uma vez ele) pressionou Nathan Ngoy, o central belga atrapalhou-se e errou o passe para Courtois, fazendo falta de seguida sobre o avançado iraniano, quando era o último homem.

Ngoy viu, inevitavelmente, vermelho e o jogo mudou de figurino. A partir do banco, o selecionador iraniano dotou a equipa de armas mais ofensivas e o Irão tornou-se mais atrevido.

Já do lado belga, Romelu Lukaku (um jogo para esquecer!) saiu para dar lugar a um central e os diabos vermelhos estiveram mais contidos.

Na reta final, porém, a fome de vencer foi tanta que quase traía o Irão. A equipa ficou completamente partida, não tirou o máximo proveito da superioridade numérica e ainda permitiu oportunidades à Bélgica – no último minuto, Dodi Lukebakio esteve perto de ser herói.

Se o jogo esteve longe de ser uma desilusão - um 0-0 até pode ser entretido - o resultado não passou disso, sobretudo para a Bélgica, que na última jornada defronta a Nova Zelândia. Já o Irão, tem um duro testo com o Egito.

A Figura: Taremi

Taremi vai a caminho dos 34 anos, mas continua um avançado muito fiável e completo. A estratégia do Irão até nem foi muito benéfica para o ex-FC Porto, que esteve muito sozinho na frente, já que os companheiros se acumulavam para defender a área. Ora, quando a seleção iraniana recuperava a bola, rapidamente a bombeavam para a frente, onde aparecia Taremi a dar muito trabalho aos centrais. O avançado do Irão aproveitou tudo o que o jogo lhe deu, teve um golo anulado, obrigou Thibaut Courtois a uma grande defesa e ainda arrancou a expulsão a Nathan Ngoy.

O MOMENTO: temos defesa do Mundial?

Que momento de Beiranvand! Logo no início de jogo, sofreu uma pancada de Lukaku que o deixou muito mal-tratado. No entanto, recuperou pouco depois e fez uma grande exibição, com particular destaque para a defesa monumental aos 59 minutos, a remate de Maxim De Cuyper.