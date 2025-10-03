Mundial 2026
Sporting: Bélgica chama por Debast para os compromissos de outubro
«Diabos vermelhos» defrontam Macedónia do Norte e País de Gales
Rudi Garcia, selecionador da Bélgica, anunciou esta sexta-feira a convocatória para os próximos duelos de qualificação rumo ao Mundial 2026.
Zeno Debast, defesa do Sporting, está na lista de 26 jogadores, juntamente com Lukebakio (Benfica) que serão opção para os encontros frente à Macedónia do Norte, dia 10 de outubro, e País de Gales, no dia 13.
A Bélgica ocupa o segundo lugar do Grupo J com 10 pontos conquistados em quatro jornadas realizadas, com os mesmos pontos que o País de Gales e menos um que a Macedónia do Norte.
Squad list is in! 📰 pic.twitter.com/KDNTBllV7u— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 3, 2025
