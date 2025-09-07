Sportinguista Debast titular na goleada da Bélgica frente ao Cazaquistão
Macedónia do Norte arrasa Liechtenstein
A Bélgica atropelou este domingo o Cazaquistão, por 6-0, na qualificação para o Mundial 2026. Zeno Debast, defesa do Sporting, foi titular e jogou os 90 minutos.
Os golos da partida foram apontados por Kevin De Bruyne (42m e 84m), Doku (44m e 60m), Nicolas Raskin (51m) e Thomas Meunier (87m).
O Cazaquistão pouco fez durante a partida e soma a quarta derrota em cinco jogos. A Bélgica, que jogou apenas quatro, está em segundo lugar do grupo, com 11 pontos.
No outro jogo do grupo J, a Macedónia do Norte, que lidera com 12 pontos, goleou na receção ao Liechtenstein, por 5-0.
O primeiro golo da partida surgiu aos 15 minutos, com um autogolo de Benjamin Buchel. Por aí em diante, a Macedónia do Norte não tirou o pé do acelerador e foi atrás da vitória.
Bardhi (52m), Churlinov (56m), Qamili (82m) e Stankovski (90m) marcaram os restantes.