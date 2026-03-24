Benfica: Dedic poupado pelo selecionador da Bósnia devido a problema físico
Lateral não treinou no relvado, apesar da federação de futebol do país afirmar que todos os jogadores estão aptos
Lateral não treinou no relvado, apesar da federação de futebol do país afirmar que todos os jogadores estão aptos
Amar Dedic foi ausência visível no treino da Bósnia-Herzegovina nesta terça-feira, na cidade de Butmir, no país balcânico. O lateral do Benfica foi poupado pelo selecionador após ter sofrido uma «pequena pancada» no treino da véspera, segundo o jornal SportsSport.
Por essa razão, Sergej Barbarez não contou com o atleta no relvado, tal como as imagens divulgadas pela Federação de Futebol da Bósnia-Herzegovina (NFSBIH).
No entanto, o texto que acompanha as imagens do treino garante que o «selecionador Sergej Barbarez voltou a ter, tal como ontem, todos os jogadores convocados à sua disposição, e todos estão prontos para disputar o próximo jogo».
A Bósnia tem pela frente o País de Gales, em jogo a contar para as meias-finais do playoff de acesso ao Mundial 2026, na quinta-feira.
„A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine su danas u Butmiru odradili još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu sa Velsom.— NFS BIH (@NFSBiH) March 24, 2026
Selektor Sergej Barbarez je ponovo, kao i juče na raspolaganju imao sve pozvane igrače i svi su spremni da konkurišu za predstojeći meč. pic.twitter.com/8EV5NiXA1j