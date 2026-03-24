Amar Dedic foi ausência visível no treino da Bósnia-Herzegovina nesta terça-feira, na cidade de Butmir, no país balcânico. O lateral do Benfica foi poupado pelo selecionador após ter sofrido uma «pequena pancada» no treino da véspera, segundo o jornal SportsSport.

Por essa razão, Sergej Barbarez não contou com o atleta no relvado, tal como as imagens divulgadas pela Federação de Futebol da Bósnia-Herzegovina (NFSBIH).

No entanto, o texto que acompanha as imagens do treino garante que o «selecionador Sergej Barbarez voltou a ter, tal como ontem, todos os jogadores convocados à sua disposição, e todos estão prontos para disputar o próximo jogo».

A Bósnia tem pela frente o País de Gales, em jogo a contar para as meias-finais do playoff de acesso ao Mundial 2026, na quinta-feira.