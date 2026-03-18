Lionel Scaloni divulgou esta quarta-feira a lista de 28 convocados da Argentina para os compromissos de março, que incluem um particular frente à Seleção da Guatemala, agendado para 31 de março.

Entre os convocados surgem nomes habituais como Lionel Messi e Nicolás Otamendi, mas também Gianluca Prestianni, jovem que se estreou recentemente frente a Angola e volta a merecer a confiança de Scaloni.

O encontro frente à Guatemala servirá como despedida da equipa dos seus adeptos antes do Campeonato do Mundo de 2026. Com a Finalíssima cancelada pela UEFA, a campeã do mundo terá apenas este jogo de preparação em Março.