Benfica: Scaloni chama Prestianni e Otamendi para jogo com a Guatemala
Seleção argentina convocou 28 jogadores para particular de despedida antes do Mundial 2026
Seleção argentina convocou 28 jogadores para particular de despedida antes do Mundial 2026
Lionel Scaloni divulgou esta quarta-feira a lista de 28 convocados da Argentina para os compromissos de março, que incluem um particular frente à Seleção da Guatemala, agendado para 31 de março.
Entre os convocados surgem nomes habituais como Lionel Messi e Nicolás Otamendi, mas também Gianluca Prestianni, jovem que se estreou recentemente frente a Angola e volta a merecer a confiança de Scaloni.
O encontro frente à Guatemala servirá como despedida da equipa dos seus adeptos antes do Campeonato do Mundo de 2026. Com a Finalíssima cancelada pela UEFA, a campeã do mundo terá apenas este jogo de preparação em Março.
#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026
¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD