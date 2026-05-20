A Suíça anunciou, esta quarta-feira, a lista de convocados para o Mundial 2026, nos EUA, Canadá e México. 

O ex-Benfica Zeki Amdouni, do Burnley, foi um dos eleitos (apesar de só ter feito três jogos esta época) e Johan Manzambi - que marcou na eliminação do Sp. Braga na Liga Europa, pelo Friburgo - também vai estar presente na maior competição de seleções do mundo. 

Os helvéticos integram o Grupo B, com Bósnia Herzegovina, Qatar e um dos anfitriões da competição, o Canadá. O conjunto comandado por Murat Yakin faz a estreia ante a seleção Catari, a 12 de junho, em Santa Clara, EUA.

