Ex-Benfica entre os escolhidos da Suíça para o Mundial 2026
Zeki Amdouni integra o conjunto suíço no torneio deste verão
A Suíça anunciou, esta quarta-feira, a lista de convocados para o Mundial 2026, nos EUA, Canadá e México.
O ex-Benfica Zeki Amdouni, do Burnley, foi um dos eleitos (apesar de só ter feito três jogos esta época) e Johan Manzambi - que marcou na eliminação do Sp. Braga na Liga Europa, pelo Friburgo - também vai estar presente na maior competição de seleções do mundo.
Os helvéticos integram o Grupo B, com Bósnia Herzegovina, Qatar e um dos anfitriões da competição, o Canadá. O conjunto comandado por Murat Yakin faz a estreia ante a seleção Catari, a 12 de junho, em Santa Clara, EUA.
26 Namen – Ein grosses Ziel 🏆 Unser Kader für den Sommer 🇨🇭— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026
26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.
26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot