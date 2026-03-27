A Bolívia venceu o Suriname por 2-1 esta quinta-feira, com reviravolta, garantindo o apuramento para a final de um dos dois caminhos do play-off intercontinental. Segue-se a decisão ante o Iraque.

Em Monterrey, no México, depois do empate sem golos ao fim da primeira parte, Liam Van Gelderen, que joga no RKC Waalwijk (Países Baixos) deu vantagem a Suriname, aos 48 minutos, num lance de insistência na área contrária.

No entanto, a Bolívia conseguiu a reviravolta, com dois golos em sete minutos. Ao minuto 72, o jovem Moisés Paniagua, de 18 anos, que joga no Wydad (Marrocos) por empréstimo do Always Ready, rematou na área para o 1-1. E, aos 79, Miguelito, do Santos (Brasil), fez o 2-1 de penálti.

O Suriname ainda bem tentou o empate, mas o resultado não mais mudou até ao apito final de um jogo que teve dez minutos de compensação.

O vencedor do duelo entre Bolívia e Iraque vai juntar-se a Senegal, Noruega e França no grupo I do Mundial 2026. O jogo entre bolivianos e iraquianos disputa-se na próxima quarta-feira, 1 de abril (04h00, hora de Lisboa), também em Monterrey.

A Bolívia procura a sua quarta presença num Mundial, a primeira desde 1994. O Iraque não está no torneio desde 1986.