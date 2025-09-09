A Bósnia perdeu esta terça-feira frente à Áustria por 2-1 numa partida a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2026.

Dedic, lateral do Benfica, foi titular e viu Sabitzer (49m) abrir o marcador para os austríacos já na segunda parte.

Dzeko (50m) empatou no minuto seguinte e Dedic já não estava em campo quando Laimer (65m) voltou a devolver a vantagem para a Áustria.

O defesa direito dos «encarnados» sentiu problemas físicos e acabou por ser substituído por Gazibegovic. No final da partida, o selecionador bósnio Sergej Barbarez falou sobre a lesão que foi no joelho e afirmou que pode ser «algo grave».

«A lesão do Dedic atrapalhou-nos, tinha grandes expectativas nele, mas na primeira parte ele deu a entender que tinha um problema, por isso reagimos com Gazibegovic. Sofreu uma pancada no joelho, sentiu instabilidade, acredita que alguma coisa pode ser ainda mais grave, mas vai esperar até chegar a Lisboa», disse o selecionador em conferência de imprensa.

Com este resultado, a Áustria segue no segundo lugar do Grupo H com 12 pontos, os mesmos que a Bósnia, mas com menos uma partida realizada.

No mesmo grupo, Chipre e Roménia não foram além de um empate a duas bolas.

Os romenos foram para o intervalo a vencer por 2-0 devido a um bis de Dragus (2m e 18m), no entanto, os cipriotas reagiram ainda no primeiro tempo com Loizou (29m) a marcar para a equipa da casa.

No segundo tempo, Charalampous (76m) devolveu a igualdade no marcador e evitou a quarta derrota consecutiva do Chipre nesta fase de apuramento para o Mundial 2026.