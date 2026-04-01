Mundial 2026
1 abr, 10:49
Do estádio para as ruas: Bósnia em festa após confirmar presença no Mundial 2026
Triunfo sobre Itália após desempate por grandes penalidades leva bósnios até ao Campeonato do Mundo
DIM
Triunfo sobre Itália após desempate por grandes penalidades leva bósnios até ao Campeonato do Mundo
DIM
12 anos depois, a Bósnia garantiu a presença num Campeonato do Mundo (apenas pela segunda vez na história) e a festa no estádio estendeu-se às ruas do país, com milhares de pessoas a aderirem.
Tudo começou dentro de campo, com um triunfo sobre a Itália, após desempate por grandes penalidades, sendo que 1-1 foi o resultado no tempo regulamentar e prolongamento. Seguiu-se a festa pela madrugada fora e certo é que a Bósnia está no Mundial 2026, onde vai medir forças com Canadá, Qatar e Suíça no Grupo B.
Assista aqui à festa nas ruas da Bósnia:
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