12 anos depois, a Bósnia garantiu a presença num Campeonato do Mundo (apenas pela segunda vez na história) e a festa no estádio estendeu-se às ruas do país, com milhares de pessoas a aderirem.

Tudo começou dentro de campo, com um triunfo sobre a Itália, após desempate por grandes penalidades, sendo que 1-1 foi o resultado no tempo regulamentar e prolongamento. Seguiu-se a festa pela madrugada fora e certo é que a Bósnia está no Mundial 2026, onde vai medir forças com Canadá, Qatar e Suíça no Grupo B.

Assista aqui à festa nas ruas da Bósnia: