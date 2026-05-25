À semelhança de muitas outras seleções que vão disputar o Mundial 2026, a Bósnia-Herzegovina apresentou os novos equipamentos, em parceria com a marca Kelme, para o torneio a ser disputado na América do Norte.

O jogador do Benfica Amar Dedić e os companheiros de equipa integram o Grupo B e fazem a sua estreia a 12 de junho, em Toronto, diante de um dos anfitriões, o Canadá. Seguem-se Suíça e Qatar, a 18 e 24 de junho, respetivamente.

Veja o novo equipamento dos bósnios: