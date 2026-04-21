Ermedin Demirović, avançado do Estugarda, vai oferecer cerveja aos adeptos do emblema alemão. O jogador, recorde-se, tinha prometido, caso a Bósnia se qualificasse para o Mundial 2026, oferecia cerveja a todos os adeptos.

O anúncio foi feito pelo jogador através das redes sociais.

«Participar no Campeonato do Mundo com a seleção nacional da Bósnia significa imenso para mim e neste verão será cumprido um enorme sonho. Antes dos jogos de apuramento, disse que haveria bebidas para os adeptos do Estugarda se eu, efetivamente, fosse ao Mundial. Agora, quero cumprir essa promessa», pode ler-se.

Ora, Demirović vai cumprir a promessa na segunda-feira num festival de primavera na cidade alemã, onde estará a servir cerveja durante uma hora. Além disso, o internacional bósnio vai oferecer um camião com gelados para crianças, numa sessão de treino do Estugarda e de uma doação para a fundação de caridade do clube.

No Mundial 2026, recorde-se, a Bósnia integra o Grupo B com o Canadá, a Suíça e o Qatar.